Paris Sunset & Sunside île de France, Paris Alba OBERT Quartet Sunset & Sunside Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Alba OBERT Quartet Sunset & Sunside, 3 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 3 novembre 2021

de 19h30 à 20h30

payant

Alba est un groupe de musique actuelle créé par la violoniste Albertine Obert. Le goût de cette dernière pour le jazz, les musiques électroniques ou encore la musique de Joe Hisaishi (compositeur des B.O des films d’Hayao Miyazaki) l’a amenée à composer une musique de fusion très personnelle. Pour lier ces différents genres elle s’est entourée de Sylvain Leray aux claviers, Nicolas Fleury à la basse et Léo Tochon à la batterie. L’emploi d’instruments acoustiques et électriques permet de créer des textures et des matières sonores originales tout en gardant une grande part de liberté et d’improvisation. La signature de ce groupe est le mélange des genres. L’énergie de ses compositions se rapproche tantôt d’une esthétique de musique de film, tantôt des rythmiques folkloriques des pays de l’est, le tout lié par une rythmique empruntant à la tradition du jazz-fusion. Concerts -> Jazz Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (150m) 4 : Les Halles (301m)

Contact :Sunset & Sunside 0140264660 https://www.sunset-sunside.com/2021/11/artiste/3886/7757/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/ http://twitter.com/SunsetSunside Concerts -> Jazz Musique

Date complète :

2021-11-03T19:30:00+01:00_2021-11-03T20:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Sunset & Sunside Adresse 60 Rue des Lombards Ville Paris lieuville Sunset & Sunside Paris