ALBA NEIVA Le Baiser Salé, 31 mai 2022, Paris.

Un nuage de rythmiques flamencos, une larme de son cubain, un zeste de samba brésilienne, le tout relevé par les accords effrénés d’un jazz actuel… La voix chaude et le sourire lumineux de Lucile Chriqui dansent sur ces mélodies qui croisent tour à tour Gainsbourg ou Chopin, sur une route entre Buenos Aires et Recife.

Date et horaire exacts : Le mardi 31 mai 2022

de 19h30 à 20h40

payant Tarif plein sur place: 20€ Tarif web: 16€ Etudiants, demandeurs d’emploi et moins de 26 ans: 10€ (uniquement sur le site internet)

Lucile Chriqui voix, Nils Frechilla compos/guitare, Maxime Berton sax,

Zacharie Abraham cbasse, Arthur Alard batterie

Alba Neiva a remporté le concours de Jazz à Vannes 2019, dans la catégorie « jazz vocal ». #SoyezCurieux!

Créé en 2012, le créneau #JazzDeDemain a donné naissance à une série de résidences mensuelles et bimestrielles, permettant à des jeunes artistes d’expérimenter la scène, de rôder un répertoire, tout en le présentant au public. Un créneau prometteur et porteur où la créativité et l’émulsion n’ont pas de limite. #SoyezCurieux !

Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

CC