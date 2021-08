Tousson La Tête des Trains Seine-et-Marne, Tousson ALBA La Tête des Trains Tousson Catégories d’évènement: Seine-et-Marne

Comme l’été dernier, le Foyer Rural de Tousson ainsi que la Tête des Trains, Café-musiques repartent pour des concerts cet été grâce au dispositif de la DRAC Île-de-France, “L’été culturel”. Les intermittents du spectacle permettront alors la relance des concerts, et notamment ceux au sein des territoires ruraux. Ainsi, pas moins de 16 concerts se dérouleront du 31 juillet au 26 septembre, accompagnés d’une master-class de jazz manouche, une initiation au chant lyrique ou encore une conférence autour du jazz entre autres…Un vaste programme en somme avec le retour des Betteraves Musclées ! Et si vous vous lanciez ?

Il est préférable de nous contacter afin de réserver des places car notre jauge est toujours limitée.

Issus du CMDL, les 4 musiciens d’ALBA forment un groupe où la signature jazz fusion prédomine, avec des emprunts à l’esthétique de musique de film ou au folklore d’Europe de l’Est… À découvrir ! La Tête des Trains 6 rue de la Mairie 77123 Tousson Tousson Seine-et-Marne

