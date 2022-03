Alba DelMont Centre culturel Henri-Desbals Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Apéro-spectacle ————— **En partenariat avec la Régie de quartier de Bagatelle** Deux présences fortes et lumineuses aux fragrances du sud et à l’énergie communicative. Une voix qui vous chaloupe les sens. Une guitare comme une poésie. Des histoires qui vous prennent par la main, des mots qui vous susurrent jusqu’à la moelle épinière. Des chansons, comme un parfum inoubliable et lancinant… Du Barbara et du Lhasa dans un film d’Almodóvar. **Chant** Laëtitia **/ Guitare, accordéon** Nicolas **Suivi à 21h du [spectacle l’Audace du papillon](https://www.toulouse.fr/web/cultures/centres-culturels/annuaire#/event/45544/L’Audace%20du%20papillon?_k=ob35n5)**

