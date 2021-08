Alba Centre socioculturel François Rabelais, 12 mars 2022, Changé.

Alba

Centre socioculturel François Rabelais, le samedi 12 mars 2022 à 20:30

Entre voix soul et jeux de guitare enivrants, ses performances live sont d’une puissance imparable. Ses influences soul et blues ne sont pas sans rappeler Stevie Ray Vaughan, Alicia Keys ou Joss Stone. Militante de la première heure, ses chansons évoquent les questions sociales avec plusieurs textes engagés pour la cause féministe ou les enjeux de l’environnement (notamment son dernier titre « Mass Extinc-tion »). Pour cette première scène française, l’artiste d’origine espagnole vous fera découvrir son univers authentique, celui d’un rock métissé et résolument puissant. Une artiste à découvrir ! [musicbyalba.com](https://musicbyalba.com) ### Première partie : Lizy Ash Auteure-compositeure-interprète mancelle âgée de 24 ans, Lizy Ash nous offre une balade musicale alternant divers styles. Indie Folk, Folk, Sadcore et Rock. Elle passe aisément du piano à la guitare pour accompagner sa voix de la façon la plus sincère possible. [lizyash.com](https://lizyash.com)

Tarif plein : 12 € / Adhérents : 10 € / Réduit : 8 € / – 12 ans : gratuit

Véritable pépite de la scène musicale londonienne, Alba distille un son pop-rock envoûtant.

Centre socioculturel François Rabelais 1, place Victor Hugo 72560 Changé Changé Sarthe



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T20:30:00 2022-03-12T22:00:00