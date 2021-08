Alastair Lane x Stan Da Man x Goof x LunarP Petit Bain, 14 août 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 14 août 2021

de 18h à 0h

gratuit

Petit Bain présente : SAMEDI HANG THE DJ PROGRAMME

▂ Alastair Lane

Alastair Lane est un DJ / auteur-compositeur français qui a commencé à produire de la musique dès l’âge de 15ans, s’inspirant d’artistes comme : The Brand New Heavies, Jamiroquai et Louie Vega. Artiste aux multiples facettes, il est reconnu pour la qualité de ses compositions, allant de la Funk à la Soul, en passant par la House et la Disco.

▂ Stan Da Man

Fondateur de la 1ere agence de DJs en France en 1998, sous le nom de “Peace and Respect” Stan Da Man aime étonner par ses sets uniques où il est capable de balancer les Beastie Boys entre Marilyn Manson et Taxi Girl….

Chacun de ses sets est unique et ne laisse jamais indifférent passant de la new Wave à l’électro Clash.

▂ Goof

Il produit depuis bientôt 5 ans. Après avoir sorti des tracks chez “Deux Mesures” et “Nymphony Rec” il s’est mis au dig. Très influencé par des rythmiques UkG et 2step, ses sets peuvent avoir une couleur très deep et soulful.

▂ LunarP

Né de parents musiciens et bercé depuis son enfance par Kraftwerk et Royksöpp, LunarP développe très tôt une attirance indeffectible pour la deep house et la disco, il vous proposera vendredi 14 un set ensoleillé de baléaric et de house.

Petit Bain 7 port de la Gare Paris 75013

Contact :Petit Bain 0180484981 contact@petitbain.org https://petitbain.org/ https://www.facebook.com/petitbain

