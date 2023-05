ALASKA Les Disquaires Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris ALASKA Les Disquaires, 30 mai 2023, Paris. Le mercredi 14 juin 2023

de 20h00 à 22h00

Le mardi 30 mai 2023

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant Accès : 5 EUR

ALASKA est un collectif de six rappeurs parisiens aux identités et styles variés. Après la sortie du FREESTYLE Alaska #0, ils décident d’avancer ensemble en partageant la scène et créant des projets communs en parallèle de leurs carrières solo. Retrouvez-les pour découvrir l’univers de chaque membre du collectif LA2F, FOX, L LE RAPPEUR, QUBE, SKRIM’Z & ETHANSYK. Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact :

ALASKA Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Les Disquaires Adresse 6 Rue des Taillandiers Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Les Disquaires Paris

Les Disquaires Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

ALASKA Les Disquaires 2023-05-30 was last modified: by ALASKA Les Disquaires Les Disquaires 30 mai 2023 Les Disquaires Paris,Paris

Paris Paris