Alan T. Philharmonie de Paris, 22 juin 2022, Paris.

Le mercredi 22 juin 2022

de 20h30 à 23h00

. payant Tarif plein : 20 € Tarif réduit : 17 € Pass ManiFeste : 15 € Pass Jeune : 8 €

Mathématicien et cryptographe de génie, héros méconnu de la Seconde Guerre mondiale, père de l’informatique moderne, victime des persécutions homophobes… Alan Turing est une figure unique du XXe siècle et le centre de la création dramatique de Pierre Jodlowski, sur un livret de l’écrivain allemand, Frank Witzel. Une chanteuse, un acteur, cinq musiciens, un dispositif audiovisuel : ces protagonistes participent à la trame dramaturgique inspirée par une trajectoire existentielle et scientifique fulgurante, dans un mode quasi psychanalytique. Comment mettre en scène la vie d’un chercheur, passionné des Mathématicien et cryptographe de génie, héros méconnu de la Seconde Guerre mondiale, père de l’informatique moderne, victime des persécutions homophobes… Alan Turing est une figure unique du XXe siècle et le centre de la création dramatique de Pierre Jodlowski, sur un livret de l’écrivain allemand, Frank Witzel. Une chanteuse, un acteur, cinq musiciens, un dispositif audiovisuel : ces protagonistes participent à la trame dramaturgique inspirée par une trajectoire existentielle et scientifique fulgurante, dans un mode quasi psychanalytique. Comment mettre en scène la vie d’un chercheur, passionné des mathématiques et du vivant et qui aura précédé les découvertes décisives sur l’ADN ? Ce spectacle offre une expérience kaléidoscopique et multiple sur Alan Turing, utilisant des dispositifs de transformation audiovisuelle développés à l’Ircam. et du vivant et qui aura précédé les découvertes décisives sur l’ADN ? Ce spectacle offre une expérience kaléidoscopique et multiple sur Alan Turing, utilisant des dispositifs de transformation audiovisuelle développés à l’Ircam.

Spectacle interdisciplinaire inspiré par la vie du mathématicien Alan Turing – création française

Pierre Jodlowski conception, musique, mise en scène

Frank Witzel livret

Claire Saint-Blancat scénographie

Martina Stütz dramaturgie

Joanna Freszel soprano

Thomas Hauser acteur

Nadar Ensemble

Yann Philippe, Matthieu Guillin caméras live

Kamil Keska son

Manuel Poletti électronique Ircam

Claire Daulion construction

Olivier Mannoni traduction

Production déléguée Compagnie éOle – création musicale et pluridisciplinaire. Co-commande Compagnie éOle, Ircam-Centre Pompidou, Philharmonie de Paris. Coproduction Ircam-Centre Pompidou, SWR Classic – Donaueschinger Musiktage, Warsaw Autumn Festival, Music Centre De Bijloke (Gand). Organisé en collaboration avec Adam Mickiewicz Institute, ministère de la Culture et du Patrimoine national de la République de Pologne. Avec le soutien de la Sacem, du CNM, du Fonds franco-germano-suisse pour la musique contemporaine / Impuls neue Musik, de la Communauté flamande, de Bureau Export, d’Occitanie en Scène, d’Odyssud Ville de Blagnac, de la DRAC Midi-Pyrénées, de la Région Occitanie, de la Ville de Toulouse et du Conseil général de la Haute-Garonne. Coproduction Ircam-Centre Pompidou, Philharmonie de Paris.

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

5 : Porte de Pantin (Paris) (29m) 151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)



Contact : https://manifeste.ircam.fr/agenda/alan-t/detail/ https://manifeste.ircam.fr/agenda/alan-t/detail/

