ALAN STIVELL – LID UNE VIE POUR LA BRETAGNE ET LA MUSIQUE CASINO DU VAL ANDRE, 24 mars 2023, PLENEUF VAL ANDRE.

ALAN STIVELL – LID UNE VIE POUR LA BRETAGNE ET LA MUSIQUE CASINO DU VAL ANDRE. Un spectacle à la date du 2023-03-24 à 21:00 (2023-03-24 au ). Tarif : 44.0 à 44.0 euros.

CASINO DU VAL ANDRE (PLATESV-R-2021-000316,R-2020-011623) EN ACCORD AVEC ARACHNEE PRODUCTION Présente : ce spectacle . Résumé : Sa passion est intacte, l’émotion sans réserve, la voix plus belle que jamais. Des décennies après ses débuts, il manifeste toujours et toujours une originalité à toute épreuve, son goût pour les innovations, à travers ses titres phares revisités et les plus récents. En solo (a capella ou sur sa nouvelle harpe) ou avec ses nouveaux musiciens, mélangeant toutes les influences. A son écoute, on sait que ses fenêtres ont toujours été ouvertes sur le monde : ici une touche électro, là une rythmique hip-hop, et s’engouffrent sans barrière les vents de l’Extrême-Orient au Maghreb, en passant par les Amérindiens, l’Espagne ou l’Afrique noire. Son monde sans frontière tourne autour d’un chaudron inter-celtique, sa musique est d’avant-garde et populaire, méditative et festive. La célébration de toute une vie, sa musique, toutes les musiques et sa Bretagne.N° téléphone accès PMR :02 96 72 85 06

CASINO DU VAL ANDRE PLENEUF VAL ANDRE 1, COUR WINSTON CHURCHILL Cotes-d’Armor

N° téléphone accès PMR :02 96 72 85 06.44.0 EUR44.0.

