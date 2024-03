ALAN STIVELL 6Mic Aix-en-Provence, vendredi 11 octobre 2024.

ALAN STIVELL ♫Musique Celtique♫ Vendredi 11 octobre, 20h30 6Mic De 25 à 32€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-10-11T20:30:00+02:00 – 2024-10-11T22:30:00+02:00

Fin : 2024-10-11T20:30:00+02:00 – 2024-10-11T22:30:00+02:00

Alan Stivell mettra à l’honneur son nouvel album Human-Kelt sur scène. La Bretagne est le centre du monde d’Alan. Mais le monde est tout autour.

Les titres du nouvel album que le public découvrira sur scène résument tout cela. D’anciens titres revisités seront également de la partie, à travers une expérience de plus de cinq décennies, et quelques nouvelles créations.

La soirée sera riche des innombrables influences de l’artiste, depuis son manifeste « World » datant de 1970, jusqu’aux dernières innovations, dont sa dernière harpe prototype. Alan Stivell offrira aussi l’émotion de l’âme et la chaleur de la fête.

: plein fosse 27€ / réduit fosse 25€ / plein assis numéroté : 30€ / réduit assis numéroté 28€

Guichet soir de concert : +2€

: concert accessible sur l’application

‘ : -6€ sur le tarif réduit pour les étudiants d’Aix-Marseille Université sur présentation d’une carte étudiante d’AMU en cours de validité. Place à retirer directement le soir du concert au guichet billetterie à partir de 18h30. Réservation possible sur billetterie@6mic-aix.fr

Fermeture de la pré-vente en ligne et ouverture du guichet billetterie à 19h.

Concert Assis / Debout

Billetterie : https://bit.ly/4a9iXZ8

Ouverture des portes : 18h30

Bar & Restauration sur place

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13097 Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur