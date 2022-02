Alan Regardin : Ritual Tones – Festival Variations Chapelle de l’Immaculée, 24 avril 2022, Nantes.

2022-04-24

Horaire : 15:00

Gratuit : oui Entrée libre.

Écrite pour trombone, saxophone, bugle et orgue positif, Ritual Tones se concentre sur l’intonation et la répétition d’accords et plonge l’auditeur dans un espace-temps brouillé, aux repères dilatés. Entouré de Peggy Buard (orgue positif), Gabriel Lemaire (saxophone baryton) et Alexis Persigan (trombone), Alan Regardin, musicien français et trompettiste au sein des formations No Tongues et Derby Derby, envisage cette pièce comme “une suite d’étreintes pour les oreilles et l’âme” : les sons longs, tenus, en lente progression génèrent de douces hallucinations auditives. En partenariat avec Musique sacrée à la cathédrale Dans le cadre du festival Variations, musiques pour piano et claviers (12 au 24 avril 2022)

Chapelle de l’Immaculée adresse1} Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

http://festival-variations.fr