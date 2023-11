Concerts : Au profit des Restos du Coeur Alamzic Bagnères-de-Bigorre, 9 décembre 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Concerts : Au profit des Restos du Coeur

En partenariat avec Le collectif des acteurs culturels du 65

PROGRAMME COMPLET :

O.G.R.E / TIPHENE / PIPIT FARLOUZ…

Dans un contexte incertain et troublé, s’est imposée la volonté de faire ensemble. Différents acteurs culturels du territoire se mobilisent pour construire une soirée de soutien au profit des Restos du Cœur;

Musiciens, chanteurs, cuisiniers gourmets, comédiennes, décorateurs en herbe, bénévoles… vous attendent pour une soirée exceptionnelle !

Venez nombreux, pour partager un verre, de la musique, un repas, ou tout à la fois, voici un aperçu du programme :

18h30 ouverture du site

Buvette et repas en musique avec Les Frères Trimards et L’Autre Chahut

20h30 France Travail, théâtre avec la Cie les Bouchères

21h00 Tiphene, Chanson Pop

22h00 Pipit Farlouz, Tropical rock riddim de Bigorre, polyrythmie des estives. Amateurs de picorages sauvages, charognards de slam et de transes ornithologiques.

23h30 : O.g.r.e, Rock hypnotique-Métal + Guest L’Autre Chahut

O.G.R.E Annoïe-Anne Roy Chant | Fabrice Nardou Basse | Olivier Hernandez Guitare | Julien Gefflot Batterie | PIPIT FARLOUZ Juliane Seller Basse-Chant | Sébastien Bonnier Trompette-Chant | Damien Provendier Percu-Chant | Henri Ménard Accordéon | Damien Mangeon Batterie-Percu | Adrien Vertalier Cavier-Slam | TIPHENE Thiphene chant | Elena Tissier Guitares et séquences.

Alamzic BAGNERES-DE-BIGORRE

Concerts: In aid of Restos du Coeur

In partnership with Le collectif des acteurs culturels du 65

FULL PROGRAM :

O.G.R.E / TIPHENE / PIPIT FARLOUZ?

In an uncertain and troubled context, we decided to work together. A number of the region?s cultural players have joined forces to put on an evening of support for the Restos du C?ur;

Musicians, singers, gourmet cooks, actors, budding decorators, volunteers? all await you for an exceptional evening!

Come one, come all, to share a drink, some music, a meal, or all at once. Here’s a glimpse of the program:

6:30pm site opening

Refreshments and music with Les Frères Trimards and L?Autre Chahut

8:30pm France Travail, theater with Cie les Bouchères

9:00 pm Tiphene, Chanson Pop

22h00 Pipit Farlouz, Tropical rock riddim from Bigorre, summer polyrhythm. Lovers of wild pecking, slam scavengers and ornithological trances.

11.30pm: O.g.r.e, Hypnotic Rock-Metal + Guest L?Autre Chahut

O.G.R.E Annoïe-Anne Roy Vocals | Fabrice Nardou Bass | Olivier Hernandez Guitar | Julien Gefflot Drums | PIPIT FARLOUZ Juliane Seller Bass-Vocals | Sébastien Bonnier Trumpet-Vocals | Damien Provendier Percu-Vocals | Henri Ménard Accordion | Damien Mangeon Drums-Percu | Adrien Vertalier Cavier-Slam | TIPHENE Thiphene vocals | Elena Tissier Guitars and sequences

Conciertos: A beneficio de Restos du Coeur

En colaboración con Le collectif des acteurs culturels du 65

PROGRAMA COMPLETO :

O.G.R.E / TIPHENE / PIPIT FARLOUZ?

En estos tiempos inciertos y turbulentos, se ha hecho evidente la necesidad de trabajar juntos. Varios agentes culturales de la región se unen para organizar una velada de apoyo a los Restos du Cœur;

Músicos, cantantes, cocineros gastrónomos, actores, escenógrafos en ciernes, voluntarios… ¡te esperan para una velada excepcional!

Venga uno, vengan todos, para compartir una copa, un poco de música, una comida, o todo a la vez. He aquí un adelanto del programa:

18.30 h Apertura del recinto

Refresco y música con Les Frères Trimards y L’Autre Chahut

20.30 h France Travail, teatro con Cie les Bouchères

21h00 Tiphene, canción pop

22h00 Pipit Farlouz, Riddim rock tropical de Bigorre, polirritmo de verano. Amantes de los picotazos salvajes, del slam carroñero y de los trances ornitológicos.

23.30 h: O.g.r.e, Rock-Metal hipnótico + Invitado L’Autre Chahut

O.G.R.E Annoïe-Anne Roy Voz | Fabrice Nardou Bajo | Olivier Hernandez Guitarra | Julien Gefflot Batería | PIPIT FARLOUZ Juliane Seller Bajo-Voz | Sébastien Bonnier Trompeta-Voz | Damien Provendier Percu-Voz | Henri Ménard Acordeón | Damien Mangeon Batería-Percu | Adrien Vertalier Cavier-Slam | TIPHENE Thiphene Voz | Elena Tissier Guitarras y secuencias

Konzerte: Zugunsten der Restos du Coeur

In Partnerschaft mit Le collectif des acteurs culturels du 65

VOLLSTÄNDIGES PROGRAMM :

O.G.R.E / TIPHENE / PIPIT FARLOUZ?

In einem unsicheren und unruhigen Umfeld hat sich der Wille durchgesetzt, gemeinsam etwas zu unternehmen. Verschiedene kulturelle Akteure der Region mobilisieren sich, um einen Benefizabend zugunsten der Restos du C?ur zu organisieren;

Musiker, Sänger, Gourmetköche, Schauspielerinnen, angehende Dekorateure, Freiwillige? erwarten Sie zu einem außergewöhnlichen Abend!

Kommen Sie zahlreich, um ein Glas zu trinken, Musik zu hören, zu essen oder alles zusammen zu genießen:

18:30 Uhr Eröffnung des Geländes

Getränke und Essen mit Musik von Les Frères Trimards und L’Autre Chahut

20.30 Uhr France Travail, Theater mit der Cie les Bouchères

21.00 Uhr Tiphene, Chanson Pop

22.00 Pipit Farlouz, Tropical rock riddim de Bigorre, Polyrhythmik der Sommerweiden. Liebhaber wilder Pickereien, Aasfresser des Slams und ornithologischer Trancen.

23.30 Uhr: O.g.r.e, Hypnotic Rock-Metal + Gast L?Autre Chahut

O.G.R.E Annoïe-Anne Roy Gesang | Fabrice Nardou Bass | Olivier Hernandez Gitarre | Julien Gefflot Schlagzeug | PIPIT FARLOUZ Juliane Seller Bass-Gesang | Sébastien Bonnier Trompete-Gesang | Damien Provendier Percu-Chant | Henri Ménard Akkordeon | Damien Mangeon Schlagzeug-Percu | Adrien Vertalier Cavier-Slam | TIPHENE Thiphene Gesang | Elena Tissier Gitarren und Sequenzen

