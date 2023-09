Conférence Gilles Clément et Olivier Comte « Jardiner c’est resister » Alamzic Bagnères-de-Bigorre, 22 septembre 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Conférence à l’Alamzic à 18h dans le cadre du Big Bag Festival..

2023-09-22 fin : 2023-09-22 . .

Alamzic BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



Conference at Alamzic at 6pm as part of the Big Bag Festival.

Conferencia en el Alamzic a las 18.00 horas en el marco del Big Bag Festival.

Vortrag im Alamzic um 18 Uhr im Rahmen des Big Bag Festivals.

Mise à jour le 2023-09-13 par Pôle du Tourmalet |CDT65