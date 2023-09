Gala de danse africaine Alambic des Arts Villeneuve-de-Marsan, 29 juin 2024, Villeneuve-de-Marsan.

Villeneuve-de-Marsan,Landes

Gala de danse présenté par la section Afro Foyer Rural de Villeneuve et Foyers Ruraux Landais.

Restitution des ateliers amateurs enfants, jeunes et adultes. Ateliers menés par Hamid ESSAYAH..

2024-06-29 fin : 2024-06-29 . EUR.

Alambic des Arts Place de la Poste

Villeneuve-de-Marsan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine



Dance gala presented by the Afro section of Foyer Rural de Villeneuve and Foyers Ruraux Landais.

Restitution of amateur workshops for children, young people and adults. Workshops led by Hamid ESSAYAH.

Gala de danza presentada por la sección afro del Foyer Rural de Villeneuve y los Foyers Ruraux Landais.

Presentación de talleres de aficionados para niños, jóvenes y adultos. Talleres dirigidos por Hamid ESSAYAH.

Tanzgala, präsentiert von der Afro-Sektion des Foyer Rural de Villeneuve und der Foyers Ruraux Landais.

Abschluss der Amateur-Workshops für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Workshops unter der Leitung von Hamid ESSAYAH.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Landes d’Armagnac