Les Culturales – 23ème édition Alambic des Arts Villeneuve-de-Marsan, 27 mai 2024, Villeneuve-de-Marsan.

Villeneuve-de-Marsan,Landes

Vivre le processus de la création artistique dès le plus jeune âge, découvrir et faire partager une pratique culturelle de qualité avec l’appui d’artistes professionnels,…, tels sont les souhaits de tous les acteurs de ce projet de territoire.

Entrée gratuité dans la limite des places disponibles..

2024-05-27 fin : 2024-06-07 . .

Alambic des Arts Place de la Poste

Villeneuve-de-Marsan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine



To experience the process of artistic creation from an early age, to discover and share quality cultural practice with the support of professional artists… these are the wishes of all those involved in this regional project.

Admission free, subject to availability.

Vivir el proceso de creación artística desde una edad temprana, descubrir y compartir prácticas culturales de calidad con el apoyo de artistas profesionales,… estos son los deseos de todos los implicados en este proyecto regional.

Entrada gratuita, según disponibilidad.

Den Prozess des künstlerischen Schaffens von klein auf miterleben, eine qualitativ hochwertige kulturelle Praxis mit Unterstützung professioneller Künstler entdecken und mit anderen teilen,…, das sind die Wünsche aller Akteure dieses Gebietsprojekts.

Freier Eintritt im Rahmen der verfügbaren Plätze.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Landes d’Armagnac