Théâtre : Les acteurs sont fatigués Alambic des Arts Villeneuve-de-Marsan, 25 avril 2024, Villeneuve-de-Marsan.

Villeneuve-de-Marsan,Landes

Pour fêter son premier rôle au cinéma, Marianne et son mari Norbert, agent immobilier, convient quelques amis dans leur maison de campagne. Loin de la gloire et des paillettes, le barbecue va virer au cauchemar puisque jalousies et hypocrisies vont s’inviter dans cette guerre d’ego surdimensionnés..

2024-04-25 fin : 2024-04-25 . EUR.

Alambic des Arts Place de la Poste

Villeneuve-de-Marsan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine



To celebrate her first film role, Marianne and her husband Norbert, a real estate agent, invite a few friends to their country house. Far from the glitz and glamour, the barbecue turns into a nightmare as jealousy and hypocrisy intrude on this war of oversized egos.

Para celebrar su primer papel en una película, Marianne y su marido Norbert, agente inmobiliario, invitan a algunos amigos a su casa de campo. Lejos de la ostentación y el glamour, la barbacoa se convierte en una pesadilla cuando los celos y la hipocresía entran en liza en esta guerra de egos sobredimensionados.

Um ihre erste Filmrolle zu feiern, laden Marianne und ihr Mann, der Immobilienmakler Norbert, einige Freunde in ihr Landhaus ein. Fernab von Ruhm und Glitzer wird die Grillparty zum Albtraum, da Eifersucht und Heuchelei in diesen Krieg der übergroßen Egos einziehen.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Landes d’Armagnac