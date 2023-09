Théâtre : Poings Alambic des Arts Villeneuve-de-Marsan, 9 avril 2024, Villeneuve-de-Marsan.

Villeneuve-de-Marsan,Landes

POINGS, c’est un combat pour le ressaisissement de soi. Ce sont 5 moments d’une histoire d’amour toxique, de la rencontre à la rupture, racontés selon le point de vue d’une femme en état de choc qui cherche à trouver un sens à ce qu’elle a vécu..

2024-04-09 fin : 2024-04-09 . EUR.

Alambic des Arts Place de la Poste

Villeneuve-de-Marsan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine



POINGS is a struggle to regain a sense of self. It’s 5 moments in a toxic love story, from encounter to break-up, told from the point of view of a woman in a state of shock, trying to make sense of what she’s been through.

POINGS es una lucha por recuperar el sentido de uno mismo. Son 5 momentos de una historia de amor tóxico, desde el encuentro hasta la ruptura, contados desde el punto de vista de una mujer en estado de shock que intenta dar sentido a lo que ha vivido.

POINGS ist ein Kampf, um sich selbst wieder in den Griff zu bekommen. Es sind fünf Momente einer toxischen Liebesgeschichte, von der Begegnung bis zur Trennung, erzählt aus der Perspektive einer geschockten Frau, die versucht, einen Sinn in dem zu finden, was sie erlebt hat.

