Concert : Pinsongs Alambic des Arts Villeneuve-de-Marsan, 6 avril 2024, Villeneuve-de-Marsan.

Villeneuve-de-Marsan,Landes

ET SI ON CHANTAIT ?

Duos, solos, titres harmonisés, les PinSongs sont ouverts à tout style musical, qu’il s’agisse de variété, de chants festifs ou traditionnels. Les PinSongs, ce sont douze chanteurs amateurs tous portés par le même plaisir de chanter..

2024-04-06 fin : 2024-04-06 . EUR.

Alambic des Arts Place de la Poste

Villeneuve-de-Marsan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine



LET’S SING!

Duets, solos, harmonized songs, the PinSongs are open to all musical styles, whether variety, festive or traditional. Les PinSongs is a group of twelve amateur singers, all driven by the same pleasure of singing.

¡A CANTAR!

Dúos, solos, canciones armonizadas, las PinSongs están abiertas a todos los estilos musicales, ya sean variados, festivos o tradicionales. PinSongs es un grupo de doce cantantes aficionados, todos animados por el mismo amor al canto.

WAS WÄRE, WENN WIR SINGEN WÜRDEN?

Duette, Solos, harmonisierte Titel – die PinSongs sind offen für alle Musikstile, egal ob es sich um Varieté, festliche oder traditionelle Lieder handelt. Die PinSongs, das sind zwölf Amateursänger, die alle von der gleichen Freude am Singen getragen werden.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Landes d’Armagnac