Rencontres Théâtrales : Aube Alambic des Arts Villeneuve-de-Marsan, 27 mars 2024, Villeneuve-de-Marsan.

Villeneuve-de-Marsan,Landes

Pierre, un être solitaire, un être obsédé par les chiffres qui l’enchaînent à son bureau. Pierre a perdu la mémoire, celle de l’enfance. Le monde autour de lui ne l’intéresse pas, l’émerveillement ne le saisit plus.

Aube, insatiable de curiosité. Elle se nourrit des merveilles qui l’entourent..

2024-03-27

Alambic des Arts Place de la Poste

Villeneuve-de-Marsan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine



Pierre, a solitary being, a being obsessed with figures that chain him to his desk. Pierre has lost his memory, his childhood memory. The world around him doesn’t interest him, he’s lost his sense of wonder.

Aube, insatiable with curiosity. She feeds on the wonders that surround her.

Pierre es un hombre solitario, obsesionado por unas figuras que le encadenan a su escritorio. Pierre ha perdido la memoria, la memoria de su infancia. No le interesa el mundo que le rodea, no tiene sentido de la maravilla.

Aube es insaciablemente curiosa. Se alimenta de las maravillas que le rodean.

Pierre, ein einsamer Mensch, ein Wesen, das von Zahlen besessen ist, die ihn an seinen Schreibtisch fesseln. Pierre hat sein Gedächtnis verloren, das Gedächtnis seiner Kindheit. Die Welt um ihn herum interessiert ihn nicht, das Staunen packt ihn nicht mehr.

Aube ist unersättlich in ihrer Neugier. Sie ernährt sich von den Wundern, die sie umgeben.

