Rencontres Théâtrales : Bleu Nuit Alambic des Arts Villeneuve-de-Marsan, 23 mars 2024, Villeneuve-de-Marsan.

Villeneuve-de-Marsan,Landes

Nina est afro-américaine, blueswoman, artiviste. Son chant convoque les fantômes de coton et lutte contre les meurtres de noirs par des policiers blancs. Claire est basque, française, ethnomusicologue, blanche. Lors de son voyage de recherche dans le sud des États-Unis, elle rencontre Nina..

2024-03-23 fin : 2024-03-23 . .

Alambic des Arts Place de la Poste

Villeneuve-de-Marsan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine



Nina is an African-American, blueswoman and artivist. Her singing summons the ghosts of cotton and fights against the murders of blacks by white police officers. Claire is Basque, French, an ethnomusicologist and white. On a research trip to the American South, she meets Nina.

Nina es afroamericana, blueswoman y artivista. Su canto evoca los fantasmas del algodón y lucha contra los asesinatos de negros a manos de policías blancos. Claire es vasca, francesa, etnomusicóloga blanca. En un viaje de investigación al Sur de Estados Unidos, conoce a Nina.

Nina ist Afroamerikanerin, Blueswoman und Artistin. Ihr Gesang beschwört die Geister der Baumwolle herauf und kämpft gegen die Ermordung von Schwarzen durch weiße Polizisten. Claire ist Baskin, Französin, Ethnomusikologin und Weiße. Auf ihrer Forschungsreise in den Süden der USA lernt sie Nina kennen.

