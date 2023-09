Comédie musicale : Cruella, l’enfer est divin Alambic des Arts Villeneuve-de-Marsan, 24 février 2024, Villeneuve-de-Marsan.

Villeneuve-de-Marsan,Landes

Londres, 1970 : ESTELLA, orpheline et génie créative est résolue à se faire un nom dans la mode.

Depuis la mort de sa mère, elle vit avec deux jeunes voleurs, Jasper et Horace, et mène avec eux une existence criminelle dans les rues de la ville.

Un jour, une rencontre la changera à jamais….

2024-02-24 fin : 2024-02-24 . EUR.

Alambic des Arts Place de la Poste

Villeneuve-de-Marsan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine



London, 1970: ESTELLA, orphan and creative genius, is determined to make a name for herself in fashion.

Since her mother’s death, she has been living with two young thieves, Jasper and Horace, leading a life of crime on the city streets.

One day, an encounter will change her forever…

Londres, 1970: ESTELLA, huérfana y genio creativo, está decidida a hacerse un nombre en el mundo de la moda.

Desde la muerte de su madre, vive con dos jóvenes ladrones, Jasper y Horace, llevando una vida de delincuencia en las calles de la ciudad.

Un día, un encuentro la cambia para siempre…

London, 1970: ESTELLA, Waise und kreatives Genie, ist fest entschlossen, sich einen Namen in der Modebranche zu machen.

Seit dem Tod ihrer Mutter lebt sie mit zwei jungen Dieben, Jasper und Horace, zusammen und führt mit ihnen eine kriminelle Existenz in den Straßen der Stadt.

Eines Tages kommt es zu einer Begegnung, die sie für immer verändern wird…

