Théâtre : Adopteunjeune.com Alambic des Arts Villeneuve-de-Marsan, 16 février 2024, Villeneuve-de-Marsan.

Villeneuve-de-Marsan,Landes

2 mamies se remémorent leur vie, l’une l’été 36, l’autre son passée de militante.

Elles se rendent compte qu’elles ont des choses à transmettre… Et qu’habiter avec une personne plus jeune, passés les premiers freins, leur permettra de moins s’ennuyer, d’être rassurées et de rassurer leur entourage.

2024-02-16 fin : 2024-02-16 . EUR.

Alambic des Arts Place de la Poste

Villeneuve-de-Marsan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine



2 grannies reminisce about their lives, one in the summer of ’36, the other in her militant past.

They realize that they have things to pass on… And that living with a younger person, once they’ve got over the initial hurdles, will help them feel less bored, reassured and reassure those around them

2 abuelas rememoran sus vidas, una en el verano del 36, la otra en su pasado militante.

Se dan cuenta de que tienen cosas que transmitir… Y que vivir con una persona más joven, una vez superados los obstáculos iniciales, les ayudará a sentirse menos aburridas, a tranquilizarse y a tranquilizar a los que les rodean

zwei Großmütter erinnern sich an ihr Leben, die eine an den Sommer 36, die andere an ihre Vergangenheit als Aktivistin.

Sie stellen fest, dass sie etwas weiterzugeben haben… Und dass das Zusammenleben mit einer jüngeren Person, nachdem die ersten Hemmungen überwunden sind, ihnen helfen wird, sich weniger zu langweilen, sich und ihre Umgebung zu beruhigen

