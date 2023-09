Spectacle : Boléro & Nitescence Alambic des Arts Villeneuve-de-Marsan, 9 février 2024, Villeneuve-de-Marsan.

Villeneuve-de-Marsan,Landes

La B&M compagnie a fêté en Janvier 2023 ses 5 ans. Pour cela, la chorégraphe, Manon BASTARDIE, a souhaité créer un programme spécifique composé de deux nouvelles grandes pièces chorégraphiques : le Boléro et Nitescence..

Alambic des Arts Place de la Poste

Villeneuve-de-Marsan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine



In January 2023, B&M compagnie celebrated its 5th anniversary. To mark the occasion, choreographer Manon BASTARDIE decided to create a special program featuring two major new choreographic works: Boléro and Nitescence.

La compagnie B&M celebró su 5º aniversario en enero de 2023. Para celebrarlo, la coreógrafa Manon BASTARDIE ha querido crear un programa especial compuesto por dos nuevas grandes obras coreográficas: Boléro y Nitescence.

Die B&M compagnie feierte im Januar 2023 ihr fünfjähriges Bestehen. Zu diesem Anlass wollte die Choreografin Manon BASTARDIE ein spezielles Programm mit zwei neuen großen choreografischen Stücken zusammenstellen: Bolero und Nitescence.

