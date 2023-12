Concert : Dead Chic et Malboro Twist Alambic des Arts Villeneuve-de-Marsan, 27 janvier 2024, Villeneuve-de-Marsan.

Villeneuve-de-Marsan Landes

Début : 2024-01-27 21:00:00

(ROCK)

La musique de DEAD CHIC est un appel aux grands espaces, aux profondes vallées et aux sommets rocailleux. La voix d’Andy résonne comme une incantation. Les guitares de Damien, gorgées de reverb, tissent la toile de fond et font surgir des éclairs sur la plaine. Dead Chic est résolument rock et sauvage, particulièrement en concert !

En à peine un an d’existence, les franco-anglais de DEAD CHIC ont su se faire remarquer et attiser la curiosité. Décrit par Rolling Stone France comme “un mélange de heavy rock et de soul, cinématique et orchestré avec brio”, le groupe a surpris et conquis son audience

Ouverture de la soirée :

Pour tous les nostalgiques des ambiances musicales des mid 50’s, telles que l’on pouvait les entendre dans les saloons au fin fond du far west.

Ouverture des portes à 20h30.

Alambic des Arts Place de la Poste

Villeneuve-de-Marsan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine



