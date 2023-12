Spectacle : Les Swing Cocottes Alambic des Arts Villeneuve-de-Marsan, 12 janvier 2024, Villeneuve-de-Marsan.

Villeneuve-de-Marsan Landes

Date :

Début : 2024-01-12 20:30:00

fin : 2024-01-12

Resté dans les années 40/50, ce trio de demoiselles pimentées vous fait fondre le coeur.

A la sauce « close Harmony » des Andrew Sisters, elles vous saupoudrent de bonne humeur, font mousser vos émotions et vous mijotent des histoires en chansonnettes..

Emportés, retournés, ciselés confits, vous en sortez à point !

Pour les cordons bleus et les palais aiguisés, une recettes à ne pas rater.

Les bénéfices de ce concert viendront aider l’Association Transport Solidaire En Armagnac Landais (TSEAL) qui permet aux bénéficiaires d’un transport à un coût modique assuré par la trentaine de chauffeurs bénévoles.

EUR.

Alambic des Arts Place de la Poste

Villeneuve-de-Marsan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine



