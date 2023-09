Spectacle : Clow(n)d Alambic des Arts Villeneuve-de-Marsan, 10 décembre 2023, Villeneuve-de-Marsan.

Villeneuve-de-Marsan,Landes

Tout commence devant une station de bus, de tramway, de métro… Deux clowns musiciens et nomades se posent là dans l’attente d’un ailleurs et, peu à peu, ils nous racontent une tranche de vie à deux, avec trois fois rien.

Théâtre clownesque à partir de 7 ans..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . EUR.

Alambic des Arts Place de la Poste

Villeneuve-de-Marsan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine



It all begins in front of a bus, streetcar or metro station… Two nomadic clown-musicians settle down, waiting for somewhere else, and little by little, they tell us a slice of life for two, with three times nothing.

Clown theater for ages 7 and up.

Todo empieza delante de un autobús, un tranvía o una estación de metro… Dos payasos, músicos y nómadas, se instalan a esperar en otro lugar y, poco a poco, nos cuentan un trozo de vida para dos, con muy poco.

Teatro de payasos para mayores de 7 años.

Alles beginnt vor einer Bus-, Straßenbahn- oder U-Bahn-Station. Zwei Clowns, Musiker und Nomaden, lassen sich dort in Erwartung eines anderen Ortes nieder und erzählen uns nach und nach einen Ausschnitt aus einem Leben zu zweit, mit drei Mal nichts.

Clowntheater ab 7 Jahren.

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Landes d’Armagnac