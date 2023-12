Concert de la Sainte Cécile Alambic des Arts Villeneuve-de-Marsan, 9 décembre 2023 19:00, Villeneuve-de-Marsan.

Villeneuve-de-Marsan,Landes

La réputée Harmonie La Mayoral a concocté une nouvelle fois un programme digne des grands ensembles que le public pourra déguster dans la magnifique salle de l’Alambic des Arts.

La première partie du concert sera animée par l’Orchestre Junior de l’École de Musique

Réservation obligatoire.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

Alambic des Arts Place de la Poste

Villeneuve-de-Marsan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine



The renowned Harmonie La Mayoral has once again concocted a program worthy of the great ensembles that audiences will be able to enjoy in the magnificent hall of the Alambic des Arts.

The first part of the concert will be led by the Orchestre Junior de l?École de Musique

Reservations required

La célebre banda de música La Mayoral ha vuelto a confeccionar un programa a la altura de los grandes conjuntos que el público podrá disfrutar en la magnífica sala Alambic des Arts.

La primera parte del concierto correrá a cargo de la Orchestre Junior de l’École de Musique

Reserva obligatoria

Die renommierte Harmonie La Mayoral hat wieder einmal ein Programm zusammengestellt, das den großen Ensembles würdig ist und das das Publikum im wunderschönen Saal des Alambic des Arts genießen kann.

Der erste Teil des Konzerts wird vom Junior Orchester der Musikschule gestaltet

Reservierung erforderlich

Mise à jour le 2023-12-05 par OT Landes d’Armagnac