Théâtre : Cyrano de Bergerac Alambic des Arts Villeneuve-de-Marsan, 1 décembre 2023, Villeneuve-de-Marsan.

Villeneuve-de-Marsan,Landes

Sur demande de sa cousine Roxane, Cyrano de Bergerac s’engage à prendre Christian sous sa protection. Devenu l’ami de son protégé, il organise une supercherie : il écrit pour Christian des lettres ardentes et lui souffle des déclarations d’amour qui enflamment Roxane..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . EUR.

Alambic des Arts Place de la Poste

Villeneuve-de-Marsan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine



At the request of his cousin Roxane, Cyrano de Bergerac agrees to take Christian under his protection. Having become his protégé’s friend, he organizes a deception: he writes Christian ardent letters and breathes declarations of love that inflame Roxane.

A petición de su prima Roxane, Cyrano de Bergerac acepta tomar a Christian bajo su protección. Convertido en amigo de su protegido, organiza un engaño: escribe ardientes cartas a Christian y le insufla declaraciones de amor que enardecen a Roxane.

Auf Bitten seiner Cousine Roxane verpflichtet sich Cyrano de Bergerac, Christian unter seinen Schutz zu nehmen. Als er zum Freund seines Schützlings wird, inszeniert er eine Täuschung: Er schreibt für Christian glühende Briefe und flüstert ihm Liebeserklärungen zu, die Roxane entflammen.

