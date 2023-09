Théâtre : On peut se tromper ! Alambic des Arts Villeneuve-de-Marsan, 18 novembre 2023, Villeneuve-de-Marsan.

Villeneuve-de-Marsan,Landes

« On peut se tromper ! » est une comédie de Jean-Yves CHATELAIN.

Ce sont les tribulations d’un couple tiraillé entre leurs amants et leur désir de ne pas blesser l’autre…

Une comédie à la sauce « illuminés » donnant naissance à des personnages hauts en couleur avec un soupçon de burlesque..

2023-11-18

Alambic des Arts Place de la Poste

Villeneuve-de-Marsan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine



« On peut se tromper! » is a comedy by Jean-Yves CHATELAIN.

It’s the tribulations of a couple torn between their lovers and their desire not to hurt each other…

An « enlightened » comedy featuring colorful characters with a hint of burlesque.

« On peut se tromper » es una comedia de Jean-Yves CHATELAIN.

Se trata de las tribulaciones de una pareja dividida entre sus amantes y su deseo de no herir al otro…

Una comedia con un giro « ilustrado », que da vida a personajes pintorescos con un toque burlesco.

« On peut se tromper! » ist eine Komödie von Jean-Yves CHATELAIN.

Es handelt sich um die Tribute eines Paares, das zwischen ihren Liebhabern und ihrem Wunsch, den anderen nicht zu verletzen, hin- und hergerissen ist…

Eine Komödie im Stil der « Erleuchteten », die farbenfrohe Charaktere mit einem Hauch von Burlesque hervorbringt.

