Concert : Gaby Jogeix Alambic des Arts Villeneuve-de-Marsan, 4 novembre 2023, Villeneuve-de-Marsan.

Villeneuve-de-Marsan,Landes

Guitariste hors normes, lapsteeler fascinant, un charisme scénique terrible, Gaby compose des chansons que l’on retient immédiatement. Il réussit merveilleusement le mélange du rock, du blues, du R&B, de la soul sous des formes renouvelées et sa sacrée voix porte les rythmes et des textes humanistes.

Alambic des Arts Place de la Poste

Villeneuve-de-Marsan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine



