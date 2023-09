One man show : Kamini Alambic des Arts Villeneuve-de-Marsan, 21 octobre 2023, Villeneuve-de-Marsan.

Villeneuve-de-Marsan,Landes

Après sa mise en lumière grâce à son clip « Marly Gomont », Kamini monte sur les planches et ne se consacre désormais qu’à l’humour.

Dans son spectacle, on y retrouve son univers artistique décalé, psychédélique et surtout l’absurde qu’il manie avec beaucoup d’aisance..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . EUR.

Alambic des Arts Place de la Poste

Villeneuve-de-Marsan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine



After coming to prominence with his « Marly Gomont » video, Kamini has now taken to the stage, devoting himself exclusively to humor.

In his show, we find his offbeat, psychedelic artistic universe and, above all, the absurd, which he handles with great ease.

Tras saltar a la fama con su vídeo « Marly Gomont », Kamini vuelve a los escenarios para dedicarse exclusivamente a la comedia.

En su espectáculo encontramos su universo artístico fuera de lo común, psicodélico y, sobre todo, absurdo, que maneja con gran soltura.

Nachdem er dank seines Musikvideos « Marly Gomont » ins Rampenlicht gerückt war, stieg Kamini auf die Bühne und widmete sich fortan nur noch dem Humor.

In seiner Show findet man seine schräge, psychedelische Kunstwelt und vor allem das Absurde, das er mit großer Leichtigkeit handhabt.

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Landes d’Armagnac