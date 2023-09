Les Swing Cocottes Alambic des Arts Villeneuve-de-Marsan, 6 octobre 2023, Villeneuve-de-Marsan.

Villeneuve-de-Marsan,Landes

Resté dans les années 40/50, ce trio de demoiselles pimentées vous fait fondre le coeur.

A la sauce « close Harmony » des Andrew Sisters, elles vous saupoudrent de bonne humeur, font mousser vos émotions et vous mijotent des histoires en chansonnettes..

2023-10-06 fin : 2023-10-06 . EUR.

Alambic des Arts Place de la Poste

Villeneuve-de-Marsan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine



Staying in the 40s/50s, this trio of spicy ladies will melt your heart.

In the Andrew Sisters’ « Close Harmony » style, they sprinkle you with good humor, froth up your emotions and cook up stories in ditties.

En los años 40 y 50, este trío de señoritas picantes te derretirá el corazón.

Como « Close Harmony » de las Andrew Sisters, te salpicarán de buen humor, harán fluir tus emociones y cocinarán algunas historias de cancioncillas.

In den 40er- und 50er-Jahren geblieben, bringt dieses Trio von pikanten Damen Ihr Herz zum Schmelzen.

Im Stil der Andrew Sisters « close Harmony » streuen sie Ihnen gute Laune, schäumen Ihre Emotionen auf und kochen Ihnen Geschichten in Chansonetten.

