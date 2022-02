ALALA en duo et projection de HAINGOSOA à Betton (35) Cinema Le Triskel Betton Catégories d’évènement: Betton

**Action de solidarité en faveur des sinistrés du cyclone #Batsirai à #Madagascar** – SAMEDI 26 FEVRIER 2022 – cinéma ” Cinema Le Triskel à Betton (35) près de Rennes avec **spectacle de danse indonésienne**, projection de **HAINGOSOA** réalisé par **Edouard Joubeaud** ( Laterit Productions) et concert de **ALALÁ en duo**. Envie d’un moment convivial et utile ? Viens découvrir les cultures malgache et indonésienne à travers un film, un spectacle de danse et un concert de musique ! Sans oublier la nourriture, véritable élément de partage. Tous les bénéfices serviront à aider la population malgache sinistrée qui doit faire face aux nombreuses conséquences de Batsirai et des autres cyclones actuels. [https://haingosoa-film.com/film](https://haingosoa-film.com/film) – Unévénement annoncé sur l**’Agenda de Madagascar-musiques.net** – Action de solidarité en faveur des sinistrés du cyclone Batsirai à #Madagascar Cinema Le Triskel 7 Rue du Trégor 35830 Betton Betton Ille-et-Vilaine

