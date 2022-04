Alain VILLERS dans C’était au temps où Jacques Brel chantait Tartas Tartas Catégories d’évènement: Landes

Alain VILLERS dans C’était au temps où Jacques Brel chantait Tartas, 23 avril 2022, Tartas. Alain VILLERS dans C’était au temps où Jacques Brel chantait Le Marensin 146 rue du Docteur Calmette Tartas

2022-04-23 19:00:00 – 2022-04-23 22:30:00 Le Marensin 146 rue du Docteur Calmette

Tartas Landes Tartas 12 EUR Envie d'Arts Scènes présente sa Soirée Cabaret-Théâtre Un spectacle composé de grandes chansons françaises avec Alain VILLERS, de saynètes et de sketches avec les comédiens de l'atelier-théâtre d'Envie d'Arts Scènes sur le thème éternel du Couple et de ses vicissitudes.

Le Marensin 146 rue du Docteur Calmette Tartas

