Alain VILLERS dans C’était au temps où Jacques Brel chantait ! Tartas Tartas Catégories d’évènement: Landes

Tartas

Alain VILLERS dans C’était au temps où Jacques Brel chantait ! Tartas, 26 mars 2022, Tartas. Alain VILLERS dans C’était au temps où Jacques Brel chantait ! Le Marensin 146 rue du Docteur Calmette Tartas

2022-03-26 19:00:00 – 2022-03-26 22:30:00 Le Marensin 146 rue du Docteur Calmette

Tartas Landes Tartas EUR Un spectacle hommage aux Grands de la Chanson française (Aznavour, Barbara, Barrière, Bécaud, Brassens, Brel, Danel, Ferrat, Leclerc, Nougaro, Reggiani…) et un petit peu d’Alain Villers. Restauration et boissons sur place Un spectacle hommage aux Grands de la Chanson française (Aznavour, Barbara, Barrière, Bécaud, Brassens, Brel, Danel, Ferrat, Leclerc, Nougaro, Reggiani…) et un petit peu d’Alain Villers. Restauration et boissons sur place Un spectacle hommage aux Grands de la Chanson française (Aznavour, Barbara, Barrière, Bécaud, Brassens, Brel, Danel, Ferrat, Leclerc, Nougaro, Reggiani…) et un petit peu d’Alain Villers. Restauration et boissons sur place A.Villers

Le Marensin 146 rue du Docteur Calmette Tartas

dernière mise à jour : 2022-03-14 par OT Tartas

Détails Catégories d’évènement: Landes, Tartas Autres Lieu Tartas Adresse Le Marensin 146 rue du Docteur Calmette Ville Tartas lieuville Le Marensin 146 rue du Docteur Calmette Tartas Departement Landes

Tartas Tartas Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tartas/

Alain VILLERS dans C’était au temps où Jacques Brel chantait ! Tartas 2022-03-26 was last modified: by Alain VILLERS dans C’était au temps où Jacques Brel chantait ! Tartas Tartas 26 mars 2022 Landes Tartas

Tartas Landes