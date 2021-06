Alain Sourigues MJC de Venelles, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Venelles.

Alain Sourigues

MJC de Venelles, le dimanche 4 juillet à 20:30

Artiste aux multiples talents (poésie, chanson, maracas et claquettes (1ère année), Alain Sourigues promène depuis plus de 20 ans ses chansons poétiques et son humour absurde, de cafés théâtres en festivals, de salles de concert en salons intimistes. Davantage que des concerts, les spectacles de cet humoriste chansonnier, dont l’esprit mordant et l’inspiration surréaliste s’épanouissent sur un terreau aussi poétique que personnel, mêlent la chanson et le monologue satirique avec un bonheur contagieux. Ils communiquent ce soulagement particulier d’avoir ri sans moquerie et d’avoir partagé les pensées, doutes, certitudes et pirouettes verbales (et physiques…) d’un homme dont les déchirements affleurent mais toujours sans gravité. Alain Sourigues – voix, guitare / Jules Thévenot – voix, guitares

16€

MJC de Venelles Place de la mairie, 13770 Venelles Venelles Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-04T20:30:00 2021-07-04T22:30:00