Alain Souchon Versailles Palais des Congrès Versailles, samedi 8 juin 2024.

Alain Souchon Accompagné par Ours & Pierre Souchon Samedi 8 juin, 20h30 Versailles Palais des Congrès 89 € Platinium ; 79 € Carré Or ; 69 € Cat 1 ; 59 € Cat 2.

Il y a un peu plus de 4 ans, Alain Souchon publiait un nouvel album acclamé par la critique, « Ame Fifties », fruit d’une étroite collaboration avec ses deux fils. S’en est suivi une tournée triomphale de plus de 100 dates. Cette année, Alain Souchon repartira pour une nouvelle tournée, accompagné de Ours et de Pierre Souchon. C’est tous les trois sur scène qu’ils s’apprêtent à revisiter le répertoire d’Alain Souchon, entre titres incontournables, perles rares et quelques surprises.

Le Palais des Congrès de Versailles se situe dans le carré d'or de Versailles, face au château et au cœur du quartier Saint-Louis, centre culturel et historique de la ville. Utilisé pour des conférences, séminaires et événements privés.