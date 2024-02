ALAIN SOUCHON LE TIGRE Margny Les Compiegne, vendredi 25 avril 2025.

Il y a un peu plus de 4 ans, Alain Souchon publiait un nouvel album acclamé par la critique, Ici et Là, fruit d’une étroite collaboration avec ses deux fils. S’en est suivi une tournée triomphale de plus de 100 dates. Cette année, Alain Souchon repartira pour une nouvelle tournée, accompagné de Ours et de Pierre Souchon. C’est tous les trois sur scène qu’ils s’apprêtent à revisiter le répertoire d’Alain Souchon, entre titres incontournables, perles rares et quelques surprises.

Tarif : 52.00 – 63.00 euros.

Début : 2025-04-25 à 20:00

Réservez votre billet ici

LE TIGRE 2 RUE JEAN MERMOZ 60280 Margny Les Compiegne 60