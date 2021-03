Alain Souchon La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération, 23 janvier 2021-23 janvier 2021, Nevers.

l semble à la fois loin et proche le temps où Alain Souchon nous chantait, dans les années 70, qu’il avait dix ans, qu’il était Bidon, Jamais content, ramait dans Le Bagad de Lann Bihoué, pleurait Allô Maman Bobo malgré La Rumba dans l’air qui résonnait dans le Poulailler’s Song… Quatorze albums se sont suivis, remportant tous le même succès, et faisant de l’artiste l’un des plus récompensés de l’histoire des Victoires de la Musique.

En 2019, dans la lignée du magnifique album À Cause d’Elles paru en 2011, Alain Souchon a sorti son nouvel album Âmes Fifties. Toujours aussi romantique, drôle et mélancolique, il a travaillé pour l’occasion avec Clément Ducol, Maxime Le Guil, et ses deux fils, Pierre et Charles Souchon (Ours de son nom de scène). Entre tendre nostalgie et regard sur le monde d’aujourd’hui, Alain Souchon abord l’émoi amoureux, la tristesse de la séparation, son enfance, mais aussi les questions liées à notre société.

La dernière fois qu’il est monté sur scène, c’était il y a 6 ans aux côtés de Laurent Voulzy, son acolyte depuis plus de 45 ans. Depuis cette tournée, à guichets fermés, il n’a qu’une hâte : retrouver la scène, son terrain de jeu de prédilection ! Nous vous savons également impatient de le (re)découvrir sur scène…

Âmes Fifties a reçu le prix « Album de l’année » aux Victoires de la Musique 2020.

En co-réalisation avec le Théâtre Municipal de Nevers.

Tarifs : 45€ / 35€ / 25€

