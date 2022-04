Alain Souchon

Alain Souchon, 29 avril 2022, . Alain Souchon

2022-04-29 – 2022-04-29 Alain Souchon remonte sur scène, en solo, afin de présenter son dernier album.

La dernière fois qu’il est monté sur scène c’était aux côtés de son complice Laurent Voulzy, lors d’une tournée à guichets fermés. Mais cela fera plus de 6 ans qu’ Alain Souchon n’a pas tourné en son nom. Ceux qui l’ont vu sur scène savent qu’il s’agit de son terrain de jeu de prédilection.

Plus d’informations sur le site du Zénith de Caen. Alain Souchon remonte sur scène, en solo, afin de présenter son dernier album. La dernière fois qu’il est monté sur scène c’était aux côtés de son complice Laurent Voulzy, lors d’une tournée à guichets fermés. Mais cela fera plus de 6 ans… Alain Souchon remonte sur scène, en solo, afin de présenter son dernier album.

La dernière fois qu’il est monté sur scène c’était aux côtés de son complice Laurent Voulzy, lors d’une tournée à guichets fermés. Mais cela fera plus de 6 ans qu’ Alain Souchon n’a pas tourné en son nom. Ceux qui l’ont vu sur scène savent qu’il s’agit de son terrain de jeu de prédilection.

Plus d’informations sur le site du Zénith de Caen. dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville