Le samedi 03 juin 2023

de 15h00 à 16h00

Public enfants. A partir de 5 ans. gratuit

Concert organisé dans le cadre du temps fort Enfants et musique à la médiathèque Marguerite Duras Compositeur-arrangeur de musique à l’image, il commence à écrire et composer des chansons pour ses quatre filles, avant d’être repéré par Universal. Cinq ans après, quatre albums, des livres-cd chez Gallimard, Milan, un Olympia, des tournées au Bénin, au Togo, au Liban, un Grand Prix Mino entre autres récompenses, on ne peut plus évoquer la chanson jeune public sans prononcer son nom. Alain Schneider nous invite dans sa rue, grouillante de mots qui croquent, des tubes qui détonnent, de mélodies contagieuses, le tout joliment articulé par Marinette Maignan. Très attaché à la qualité de la musique, car les oreilles des enfants ne sont pas moins sensibles que celles des grands, il donne vie et relief à son univers poétique. C’est la magie des chansons d’Alain Schneider qui opère ! A la suite du mini-concert, une discussion avec Alain Schneider est prévue. Entrée libre, à partir de 5 ans En collaboration avec l’association 45tour, dans le cadre du temps fort Enfants et musique. Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 01 55 25 49 10 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/

Didier Pallages

