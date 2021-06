Lamanon Espace les jardins du cabaret Bouches-du-Rhône, Lamanon ALAIN ORTEGA ET LE MODJO BAND Espace les jardins du cabaret Lamanon Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Lamanon

ALAIN ORTEGA ET LE MODJO BAND Espace les jardins du cabaret, 26 juin 2021-26 juin 2021, Lamanon. ALAIN ORTEGA ET LE MODJO BAND

Espace les jardins du cabaret, le samedi 26 juin à 20:15

[https://www.facebook.com/ALAINORTEGAmusic](https://www.facebook.com/ALAINORTEGAmusic) [http://www.alainortega.com/#/](http://www.alainortega.com/#/)

Entrée libre

♫♫♫ Espace les jardins du cabaret 34 Grand rue 13113 Lamanon Lamanon Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T20:15:00 2021-06-26T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Lamanon Étiquettes évènement : Autres Lieu Espace les jardins du cabaret Adresse 34 Grand rue 13113 Lamanon Ville Lamanon lieuville Espace les jardins du cabaret Lamanon