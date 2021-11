Aix-en-Provence 6Mic Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône ALAIN ORTEGA + ESPARTO 6Mic Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bourlingueur de la chanson, il a ce talent devenu rare de ceux qui racontent l’humanité avec des lettres de noblesse…. Alain Ortega a multiplié les aventures sur scène et sur disque avant de revenir sur la terre de ses origines, à Salon-de-Provence où il multiplie les aventures entre spectacles, disques et ateliers d’écriture. Amoureux de la langue de Molière Alain Ortega ne peut s’empêcher de rendre hommage à ceux qui ont écrit les plus grands textes de la chanson française. Avec des reprises inédites portées par sa voix grave, chaleureuse et son complice de 30 ans, Jean-François Boulade dit «Framby», il parsème dans ses spectacles des moments rares où l’on redécouvre la poésie de textes ciselés par des auteurs qu’il affectionne : Bourvil, Leprest, Brel, et bien d’autres… BILLETTERIE Préventes en ligne : [https://bit.ly/ortega-event-tickets](https://bit.ly/ortega-event-tickets) Billetterie sur place INFOS PRATIQUES Début du concert : 20h30 Ouverture des portes : 18h30 Bar & Restauration sur place Pass sanitaire obligatoire

