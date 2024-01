Alain Nardino chante Renaud Salle de la Gare, 81150 Saint-Juéry Saint-Juéry, samedi 24 février 2024.

Samedi 24 février, 20h00 Salle de la Gare, 81150 Saint-Juéry 10€

Alain Nardino propose, sans imitation ni artifice, une immersion dans le répertoire de Renaud et notamment, même si quelques chansons plus récentes seront interprétées, celui des années 70 et 80. Nous y retrouverons de grands classiques mais aussi des chansons moins connues, toutes étant de petits bijoux de poésie, d’humour et bien sûr de révoltes. Un spectacle guitare et chant tout en sensibilité qui nous replongera dans une époque toujours vivante dans nos cœurs, à travers le répertoire si particulier et unique de l’auteur « Mistral gagnant « ou « Marche à l’ombre.

Salle de la Gare, 81150 Saint-Juéry Avenue de la Gare, saint-juéry Saint-Juéry 81160 Tarn Occitanie

