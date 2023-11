Alain Mabanckou au Divan, rencontre Littérature Librairie Le Divan Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le mercredi 08 novembre 2023

de 19h00 à 21h00

gratuit

Nous recevons avec joie l’auteur Alain Mabanckou à l’occasion de la parution de ses livres « Lettres à un jeune romancier sénégalais » aux Éditions Le Robert & « Notre France noire » aux Éditions Fayard. Au programme : débat, signature et verre amical ! Venez découvrir « Lettres à un jeune romancier sénégalais » aux Éditions Le Robert & « Notre France noire » aux Éditions Fayard. L’écrivain aux trois continents, africain, européen et américain, assemble le puzzle de son identité. Alain Mabanckou répond aux questions posées par Alioune, jeune Sénégalais de 18 ans apprenti romancier. Le romancier se raconte avec la sagesse et l’humanité qui caractérisent toute son œuvre. Alain Mabanckou est l’auteur d’une dizaine de romans traduits dans une vingtaine de langues. Il enseigne la littérature francophone à l’Université de Californie-Los Angeles. Librairie Le Divan 203 rue de la Convention 75015 Paris Contact : https://tinyurl.com/Lisez-AlainMabanckou +33153689068 https://www.facebook.com/divanlibrairie https://www.facebook.com/divanlibrairie

Librairie Le Divan
203 rue de la Convention
75015 Paris

Librairie Le Divan Paris