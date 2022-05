Alain Larribert – Compagnie le Berger des Sons De l’autre côté,- Festival du Conte, 27 mai 2022, .

Alain Larribert – Compagnie le Berger des Sons De l’autre côté,- Festival du Conte

2022-05-27 – 2022-05-27

L’été, Alain, enfant berger, part en “colonie de montagne” avec son oncle, son chien Loubet et les brebis. Plus grand, il décide de faire comme les vautours qui traversent les cols des Pyrénées. Il s’envole, de l’autre côté, à la rencontre

de nouvelles sonorités, de nouveaux visages. Un voyage musical qui prend sa source dans les Pyrénées, serpente par l’Arménie, le Maroc ou le Burkina Faso. Les instruments d’ici et d’ailleurs nous racontent la nature, des couleurs, des sourires, des histoires d’hommes et d’étoiles… et celle d’un petit berger devenu musicien.

Mise en scène : Clotilde Gilles

