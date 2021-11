Paris Sunset Sunside Paris Alain JEAN-MARIE Trio Sunset Sunside Paris Catégorie d’évènement: Paris

Alain JEAN-MARIE Trio

Sunset Sunside, le vendredi 21 janvier 2022 à 20:30

Alain Jean-Marie – piano ; Gilles Naturel – c.basse ; Philippe Soirat – batterie

tarif plein : 28€ ; tarif réduit : 18€

Il est le prestigieux accompagnateur des musiciens américains de passage à paris. Pianiste aussi discret que talentueux, sa musique, fine et belle fait la synthèse de ses racines antillaises. Sunset Sunside 60 rue des lombards Paris Quartier Les Halles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T20:30:00 2022-01-21T22:00:00

