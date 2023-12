Alain Jean-Marie Trio feat. Gianluca Figliola Le Son de la Terre Paris 05 Catégories d’Évènement: ile de france

Le vendredi 02 février 2024

de 20h00 à 23h00

Concert Alain Jean Marie Trio : 25 EUR

« That Old Black Magic » Le Quartet propose une réinterprétation des standards de la tradition afro-américaine et quelques compositions traditionnelles caribéennes arrangées par Alain Jean-Marie. Retrouvez-nous au Son de la Terre, le 02 février à 20h ! Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Paris 05 Contact : https://www.sondelaterre.fr/event/alain-jean-marie-trio-feat-gianluca-figliola/#billetterie

