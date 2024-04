Alain Gnaedig – Un auteur, un compositeur Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes, vendredi 31 mai 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-05-31 20:30 – 21:45

Gratuit : non 7 € Réservations : – theatrelaruche- 02 51 80 89 13 (La Ruche)

Soirée littéraire. Dans le cadre d’Un auteur, un compositeur, La Ruche reçoit Alain Gnaedig pour la sortie de son dernier livre (le jour-même) : « Le grand chemin nantais » aux éditions MR Le mot et le reste.L’auteur, flâneur poétique, nous livre ses pensées nées au gré des paysages du GR nantais. La soirée sera accompagnée d’un musicien. Durée : 1h15

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts Pavés – Saint Félix Nantes 44000

