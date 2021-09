Meung-sur-loire Atelier Vue sur Loire Meung-sur-Loire Alain Durand – Vue sur Loire – Portes ouvertes Ateliers d’artistes Atelier Vue sur Loire Meung-sur-loire Catégorie d’évènement: Meung-sur-Loire

Dans le cadre des Portes ouvertes aux Ateliers d’artistes 2021, retrouvez Alain Durand, dessin peinture et gravure. Artiste autodidacte , il pratique depuis années 1980. Ses derniers salons : Ballancourt, Art en Perche, Artcité 2020 , galerie l’Art ancien Orléans …

Voir https://www.artmajeur.com/durand-alain1

2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T19:00:00;2021-10-17T14:00:00 2021-10-17T19:00:00

